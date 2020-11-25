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دياب: الشباب هم الثروة الحقيقية

منذ ساعة واحدة
حسان دياب

حسان دياب

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بمناسبة عيد الاستقلال، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الطلاب الذين أنشدوا أغنية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، واستمع إلى طموحاتهم وأمنياتهم لوطنهم.

وأكد رئيس الحكومة أن الشباب هم الثروة الحقيقية لهذا البلد لأنهم يمثلون مستقبل لبنان.

يذكر أنه بلغ عدد الأغاني التي صدرت في لبنان والعالم قرابة 32 أغنية، لمساندة اللبنانيين بعد انفجار المرفأ الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس/ آب الحالي وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح 6 الآف آخرين، إلى جانب عدد من المفقودين.

تسارعت وتيرة الأغاني بعد اليوم الأول من الحدث، فيما اعتمدت وسائل الإعلام على مقاطع مصورة من مكان الانفجار على أغانٍ للسيدة فيروز، وباسكال صقر، وراغب علامة.. أغنيات صدرت في عز أيام الحرب اللبنانية، ومنها “لبيروت” بصوت السيدة فيروز، كما أغنية “من قلب الدمار ندهتك يا وطني” لباسكال صقر، و”حبيبتنا بيروت” لراغب علامة التي صدرت أواخر الثمانينيات.

ورغم كل الدمار، لم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار ولا حتى من المسؤول عن هذه الإبادة الجماعية. وحمّل أهالي الضحايا الطبقة السياسية بكاملها مسؤولية المأساة التي حلّت بهم وبالعاصمة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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