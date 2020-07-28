دياب: “العدو عم يدفش لتعديل مهام اليونيفيل… متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ”

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أكد رئيس الحكومة حسان دياب لمجلس الأعلى للدفاع أن “إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددا وخرقت القرار 1701 مبارح عبر تصعيد عسكري خطير”.

وقال عبر “تويتر”: “العدو عم يدفش لتعديل مهام اليونيفيل وقواعد الاشتباك معنا”.

ودعا “للحذر بالأيام الجاية لأني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة”.

وأضاف: “البلد عم يواجه تحديات استثنائية وهناك تفلت السلاح واعتداء ع مراكز الأمن وكأن الأمور مش تحت السيطرة”.

وسأل: “وين الأجهزة الأمنية؟ وين القضاء؟ شو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف فينا نفرض الأمن بمنطقة وما فينا نفرضه بمنطقة تانية؟”.

واعتبر دياب أن “يلي عم بصير ما بده توافق سياسي، بده قرار أمني جدي وحازم لازم نكون جاهزين للتعامل مع ارتدادات استحقاق 7 آب، موعد صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

وتابع: “بحسب معلوماتنا، المعنيين بهالقضية رح يتعاطوا معها بشكل مسؤول لوقف الاصطياد بالماء العكر يلي قد يلجأ له البعض. مواجهة الفتنة أولوية وما لازم يكون في أي تساهل بهالموضوع”.

البلد عم يواجه تحديات استثنائية وهناك تفلت السلاح واعتداء ع مراكز الأمن وكأن الأمور مش تحت السيطرة

وين الأجهزة الأمنية؟ وين القضاء؟ شو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف فينا نفرض الأمن بمنطقة وما فينا نفرضه بمنطقة تانية؟ يلي عم بصير ما بده توافق سياسي، بده قرار أمني جدي وحازم — Hassan B. Diab (@Hassan_B_Diab) July 28, 2020

لازم نكون جاهزين للتعامل مع ارتدادات استحقاق 7 آب، موعد صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحسب معلوماتنا، المعنيين بهالقضية رح يتعاطوا معها بشكل مسؤول لوقف الاصطياد بالماء العكر يلي قد يلجأ له البعض. مواجهة الفتنة أولوية وما لازم يكون في أي تساهل بهالموضوع — Hassan B. Diab (@Hassan_B_Diab) July 28, 2020

لمجلس الأعلى للدفاع: إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددا وخرقت القرار ١٧٠١ مبارح عبر تصعيد عسكري خطير

العدو عم يدفش لتعديل مهام اليونيفيل وقواعد الاشتباك معنا لذا أدعو للحذر بالأيام الجاية لأني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة — Hassan B. Diab (@Hassan_B_Diab) July 28, 2020