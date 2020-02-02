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أخبار لبنان

دياب بانتظار اقترحاتكم لإنقاذ لبنان.. فماذا ستقولون له؟

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بات بإمكان اللبنانيين إرسال مقترحاتهم إلى رئيس الحكومة الجديد حسان دياب، والتواصل مع فريق الداعمين لاستعادة طبيعة لبنان على حد قوله.

 

ولفت رئيس الحكومة حسان دياب إلى أنه اطلع “على بعض نشاطات عدد من الناشطين في البيئة، وأعتقد أن نشاطهم البيئي وطموحهم الكبير لاستعادة طبيعة لبنان يشكلان عنصراً مساعداً للوزارات المعنية، كالبيئة والتربية والسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مشاريعهم للبنان أفضل”.

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وعرض عليهم حساباً للتواصل، وتابع عبر “تويتر”، “من هنا، اذا اردتم عرض اقتراحات تتعلق بالوزارات، فريق الداعمين @HDiabSupporters لإنقاذ لبنان يتلقى رسائلكم ومعاً نبني وطناً للجميع”.

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