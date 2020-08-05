دياب: حجم الكارثة التي استفقنا عليها أكبر بكثير من قدرتنا

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أعلن رئيس الحكومة حسان دياب أن “حجم الكارثة التي استفقنا عليها أكبر بكثير من قدرتنا وأعزي أنفسنا واللبنانيين جميعاً بالشهداء ولا يمكننا البكاء على الاطلال وورشة العمل انطلقت”.

وقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء، “التحقيقات أولوية وعلينا تأمين مأوى للمتضررين وإصلاح الاضرار الجزئية، والبلد يعيش ازمة وطنية وادعو كل القوى السياسية لوقف السجالات والتكاتف لإنقاذ البلد”.

وأشار الى ان “الناس غير مهتمة بتراشق التهم، وادعو الجميع للتعاون وتقديم الجهد للمساعدة، وتقديم مصلحة الوطن كأولوية على كل شيء”.