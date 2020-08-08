دياب: لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية إلا عبر انتخابات نيابية مبكرة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن جميع المسؤولين عن كارثة المرفأ سيخضعون للمساءلة. واعتبر في مؤتمر صحفي له ألا يمكن الخروج من الأزمة الحالية إلا عبر انتخابات نيابية مبكرة.

وقال: “نسعى لحل وطني ينقذ لبنان وكارثة مرفأ بيروت نتيجة للفساد وسوء الإدارة لسنوات”. وأضاف: “أتحمل مسؤولية الحكومة لمدة شهرين حتى تصل الأحزاب السياسية لاتفاق

وعن الانفجار الكارثي الذي وقع، شدد دياب على أن التحقيق بكارثة انفجار بيروت لن يستغرق وقتا ولسنا متمسكين بالكرسي ونريد حلا وطنيا ينقذ البلد.

وشدد على ألا خيمة فوق رأس أحد وكل المسؤولين عن كارثة الانفجار يجب أن يتم التحقيق معهم ولماذا بقيت المواد 7 سنوات داخل المرفأ؟ ومن المستفيد من بقائهم؟.

ودعا جميع الاطراف الى الاتفاق على المرحلة المقبلة وأنا مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين الى أن يتفقوا وسأطرح الاثنين على مجلس الوزراء اجراء انتخابات نيابية مبكرة.