دياب: لبنان يمكنه استخدام الاحتياطيات للدعم لستة أشهر أخرى

نقلت وكالة “رويترز” عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قوله يوم امس إن لبنان يمكنه استخدام ملياري دولار في احتياطيات متبقية للدعم لستة أشهر أخرى.

وفي مقابلة مع “رويترز”، قال دياب أيضا إن مسؤولين غربيين أبلغوه بأن هناك “قراراً دولياً” بعدم مساعدة لبنان بسبب دور حزب الله في البلاد.

وقال دياب إنه علم فقط بوجود ملياري دولار في احتياطيات أجنبية متبقية للدعم من تعليقات أدلى بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأسبوع الماضي وبثها التلفزيون.

وأضاف دياب قائلا “لقد سألته عدة مرات. ولم أتلق شيئا رسميا”، وقال إن المبلغ أكبر مما كان متوقعا وسيستمر “ستة أشهر إذا طبقا نظام البطاقات.”

كما عبر دياب عن أمله في التوصل لاتفاق بحلول شباط بشأن خطة لوقف الإنفاق على الدعم وتوفير المساعدة للفقراء في الوقت نفسه.