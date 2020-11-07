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دياب يحدد “الاثنين” لإصدار قرار الحكومة إن كانت البلد ستتجه للإقفال الكلي أم لا

منذ 10 دقائق
حسان دياب

حسان دياب

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أكد رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​، أنه ليس ممن يتخذون القرارات بتسرع، ولا يهوى “البروباغادا” الإعلامية. وأوضح انه طلب من ​وزير الصحة​ في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​ تزويده بدراسة مفصلة عن مدى انتشار وباء ​كورونا​ المستجد والوضع الاستشفائي، وقدرة ​المستشفيات​ على استيعاب المصابين وعدد أجهزة ​التنفس​ وغرف العناية الفائقة، إلى ما هنالك من مسائل طبية مرتبطة بهذا الموضوع.

ولفت إلى أنه يود الاطلاع بدقة عما حققه ​الإقفال الجزئي​ لبعض المناطق، وأماكن الخلل في إنجازه على الشكل المبتغى.

وأعلن أنه ينتظر الحصول على ما هو مطلوب صباح الاثنين المقبل، على أن يجتمع مع فريقه التقني لعرض ومناقشة الأمر من جوانبه كافة واتخاذ القرار المناسب، بحيث يصار بعد ذلك إلى عرضه أمام ​مجلس الدفاع الأعلى​ والتفاهم مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ على قرار ​الاقفال​ ومدته والمستثنين من ذلك، على أن يمنح المواطنون، في حال اتخاذه، الوقت اللازم لتدبر أمورهم.

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