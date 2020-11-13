استمع لاذاعتنا

دياب يناشد اللبنانيين

منذ 16 دقيقة
حسان دياب

حسان دياب

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن الاقفال ليس حلاً بل فرصة لرفع جهوزية البلد الصحية بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.

وتوجه للبنانيين بالقول: “مين ما بلّش يشعر أنو هيدا الوباء صار أريب منو؟ الأغلبية انتصروا عليه، بس مروا بمعاناة صعبة. ماحدا بيأدر يتخيّل النتيجة وردة الفعل إذا كان المصاب الأب أو الأم أو أي فرد من العيلة. الإحساس أنو عم نخسر شخص قريب منّا وما قادرين حتى نودّعه، بيترك فينا جرح عميق، وحزن كبير”.

وأضاف: “كثر انتقدوا قرار الإقفال وأتفهم رأيهم ومعاناتهم الإقتصادية، وأنا شخصياً اختار الحياة والصحة أولوية على الاقتصاد”، وأوضح أن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لن تنجح ان لم يلتزم المواطن.

وبالنسبة للقاحات، قال: “نعمل كل جَهدنا للحصول على اللُقاحات التي تحمينا من الوباء بأسرع وقت ممكن.”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الموفد الفرنسي يزور سمير جعجع
    ماذا أبلغ الموفد الفرنسي رئيس “القوات”؟
    الوزير محمد فهمي
    فهمي: لست مع قرار الاقفال التام للبلاد
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    إليكم موعد صدور تائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    في سيارتك مادة ثمينة أغلى من الذهب
    في سيارتك مادة ثمينة أغلى من الذهب… احذر من سرقتها
    مصطفى علوش
    مصطفى علوش ضيف “سؤال محرج” عبر “صوت بيروت انترناشونال”
    يمكن إعادة استخدام الكمامات المستعملة بعد غسلها عشر مرات
    بالفيديو: لارتداء الكمامة أكثر من مرة … اتبعوا هذه النصيحة لتوفير المال