رئاسة الجمهورية: الكلام المنسوب الى عون مختلق من أساسه

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: “نشر موقع اساس ميديا الالكتروني مقالا بتوقيع رئيس تحريره زياد عيتاني نقل فيه كلاما منسوبا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كان سبق لصحيفة الجمهورية أن نسبته إليه في عددها الصادر بتاريخ 20 أيار 2011 على أساس انه ورد في وثائق ويكيليكس نقلا عن وزير العدل السابق شارل رزق، في خلال اجتماع ضمه الى السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان العام 2007، تناول فيه كلاما منسوبا الى الرئيس عون عن الطائفة السنية الكريمة.

يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد أن الكلام المنسوب الى رئيس الجمهورية مختلق من أساسه، ولم يصدر عنه مطلقا في أي وقت من الأوقات كما انه ليس من أدبياته. وما نشر في العام 2011 كان موضع تكذيب في 21/5/2011 إضافة الى دعوى قضائية رفعت في 26/5/2011 ضد الوزير رزق وناشر الصحيفة ومديرها المسؤول بجرم نشر أخبار كاذبة، والتحريض على القتل، ومحاولة اثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والقدح والذم، والتشهير”.

وأشار الى أن “الوزير السابق رزق وجه في حينه نفيا الى الصحيفة التي نشرت المحضر المزعوم، قال فيه ما حرفيته: لا علم لي بكل هذه الأكاذيب، والسخفاء وحدهم يكترثون لويكيليكس وأكاذيبها. والمؤسف أن يلجأ موقع أساس ميديا الى إعادة تعميم هذه الأكاذيب والبناء عليها في مقال تضمن جملة افتراءات وأكاذيب إضافية معروفة الأهداف، لا سيما وأن الموقع المذكور دأب منذ فترة على الاساءة الى موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس عون، من خلال نشر مقالات تروج لمعطيات من نسج خيال كتابها”.