رئاسة الجمهورية تدحض الشائعات: حملات مبرمجة على عون

أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان ما ينشر حول الرسالة التي وجهتها المديرية العامة للمراسم الى الحزب السوري القومي الاجتماعي لمناسبة الاحتفال في ذكرى التحرير يدخل في اطار الحملات المبرمجة التي تستهدف الرئاسة لان الامر لا يعدو كونه جوابا على دعوة تلقاها الرئيس عون للمشاركة في الاحتفال.

وقال مكتب الإعلام في بيان: “عملاً بالاصول البروتوكولية فان كل دعوة توجه الى الرئيس تتولى المديرية العامة للمراسم الإجابة عليها برسالة شكر، وهذا ما تم بالفعل قبل موعد الاحتفال بايام، وبالتالي فان رئاسة الجمهورية غير معنية مطلقا بما رافق المهرجان المذكور من مواقف وممارسات وردود فعل”.

وكان قد تداول مناصرو الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ ردّ رئاسة الجمهوريّة اللّبنانيّة على رسالة رئيس الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ ربيع بنات، التي جاء فيها: “إلى الدّكتور ربيع بنات رئيس الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ، يسرّنا في هذه المناسبة العزيزة على قلوب اللّبنانيين جميعًا، أن ننقل إليكم شكرنا وتقديرنا لنشاطاتكم الهادفة إلى تعزيز الرّوح الوطنيّة وتوحيد الجهود لمواجهة التّحدّيات وإبقاء شعلة المقاومة متوهّجةً تنبض بإرادة المواجهة والإنتصار ذوداً عن لبنان وسيادته، متمنّياً لكم دوام التّوفيق والنّجاح”.