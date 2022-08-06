السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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رئاسة الجمهورية تعلق على معلومات مرسوم التجنيس

منذ 17 دقيقة
قصر بعبدا

قصر بعبدا

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

بثت محطة “ام تي في” التلفزيونية في نشرتها الإخبارية مساء اليوم، خبرا مختلقا” عن ﺇعداد قصر بعبدا مرسوما” بتجنيس 4 الاف شخص وطرحت تساؤلات عن اهداف هذا المرسوم المزعوم.

ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يؤكد ان ما بثته المحطة المذكورة لا أساس له من الصحة ،علما” ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية كان نفى امس المعلومات الكاذبة التي نشرتها مجلة ” ليبراسيون” الفرنسية حول الخبر المختلق نفسه.

يشار إلى أن ​وزير الداخلية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​بسام مولوي كان قد أكد​ على أنه “لا طلبات تجنيس في الداخلية وإذا كان هناك من طلبات في مكان آخر لا أعلم او ما اذا كان احد يستدرج طلبات، ومن غير المعقول أن تكون كل الطلبات الـ4000 غير موجودة أو وهمية فاسألوا مقدميها أين أودعوها”.

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