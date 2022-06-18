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رئاسة الجمهورية تكذّب هذا التقرير!

منذ 6 دقائق
قصر بعبدا

قصر بعبدا

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أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اليوم السبت أنّ, “تقرير الـ MTV حول “ثروة” رئيس الجمهورية كاذب ولا أساس له، ويندرج في سياق المعلومات التضليليَّة التي تبثُّها المحطة واتى في سياقٍ ملتبس”.

وأشار المكتب إلى أن, “معلومات التقرير نُشرت في العام 2018 ونُسِبت زوراً الى مجلة “فوربس” والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية راسلت وزير العدل في حينه لاجراء التحقيقات في شأن الخبر الملفق”.

ولفت إلى أنّ, “على ضوء نشر محطة MTV الخبر الكاذب نفسه من دون أي مستند يثبت صحته تصبح العودة إلى القضاء أمرًا بديهيًا لوضع حدٍّ لمثل هذه الأكاذيب”.

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