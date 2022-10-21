رئاسة الجمهورية: كل ما يروّج بشأن هذا الأمر محض افتراء!

أكّد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن “لبنان لم يقدم خلال المفاوضات أي تنازلات ولا خضع لأي مساومات او مقايضات أو “صفقات” او إرادات دول خارجية”.

وقال في بيان: “إن ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الاميركي”.

ولفت الى أن “كل ما يروّج عكس ذلك هو محض افتراء وتحليلات ومقالات لا تنطبق مع الواقع ومعيب أن تصدر عن جهات يفترض أن تقف الى جانب دولتها والمسؤولين فيها”.

وشدد على أن “مسألة الترسيم إنجاز على مستوى الوطن ومن اجل أبنائه وليس من اجل شخص او جهة او حزب او دولة خارجية”.

وختم: “إن رئاسة الجمهورية تأمل في ان يتوقف هذا النهج الممعن في الاساءة الى كرامة الوطن وسيادته فالترسيم هو حصيلة قرار وطني صلب لا شريك فيه”.