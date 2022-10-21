الجمعة 25 ربيع الأول 1444 ﻫ - 21 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئاسة الجمهورية: كل ما يروّج بشأن هذا الأمر محض افتراء!

منذ 3 دقائق
قصر بعبدا

قصر بعبدا

A A A
طباعة المقال

أكّد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن “لبنان لم يقدم خلال المفاوضات أي تنازلات ولا خضع لأي مساومات او مقايضات أو “صفقات” او إرادات دول خارجية”.

وقال في بيان: “إن ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الاميركي”.

ولفت الى أن “كل ما يروّج عكس ذلك هو محض افتراء وتحليلات ومقالات لا تنطبق مع الواقع ومعيب أن تصدر عن جهات يفترض أن تقف الى جانب دولتها والمسؤولين فيها”.

وشدد على أن “مسألة الترسيم إنجاز على مستوى الوطن ومن اجل أبنائه وليس من اجل شخص او جهة او حزب او دولة خارجية”.

وختم: “إن رئاسة الجمهورية تأمل في ان يتوقف هذا النهج الممعن في الاساءة الى كرامة الوطن وسيادته فالترسيم هو حصيلة قرار وطني صلب لا شريك فيه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب أشرف ريفي
    أشرف ريفي: الشيعة هم إخواننا لكننا ضد المشروع الإيراني
    ميشال عون ونجيب ميقاتي
    قرار استثنائي لعون وميقاتي بعد انسحاب “نوفاتيك” من عملية التنقيب
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: رعاية أطفالنا تتطلب منا الاسراع في مواجهة تداعيات ما خلفته الازمات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان فارس كرم
    بعد إساءة فارس كرم لمريام فارس.. القضاء يقول كلمته
    نانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب
    ما رح تنكسر.. نانسي عجرم تدعم شيرين في أزمتها الحالية
    رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
    وهاب يكشف عن مرشح باسيل لرئاسة الجمهورية!