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رئاسة الجمهورية: لا صحة لما يُنشر وإساءة ممنهجة!

منذ ساعة واحدة
بعبدا

بعبدا

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

“تتناقل وسائل إعلامية منذ أيام معلومات مغلوطة عن عزم رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، وتبنى على هذه المعلومات المختلقة تحليلات حول خطوات اخرى ‏يعتزم الرئيس عون القيام بها‎ .‎
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ان مكتب الاعلام اذ ينفي نفيا قاطعا هذه المعلومات، يؤكد ان لا اساس لها من الصحة جملة وتفصيلا وهي تندرج في اطار التشويش ‏المتعمد والاساءة الممنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس. ويجدد المكتب الدعوة الى وسائل الاعلام العودة اليه لاستيضاح كل ما ‏يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية لئلا تقع ضحية اكاذيب واضاليل تكثر في مثل هذه المواسم السياسية التي تعيشها البلاد حالياً”.‏

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