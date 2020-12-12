رئاسة الجمهورية: ما نسب الى عون في الجديد وموقع أساس كاذب

أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن الكلام الصادر عن الصحافيين رضوان مرتضى وحسين أيوب كلام كاذب، ومحض اختلاق، ولا اساس له من الصحة، فاقتضى التوضيح.

يذكر أن مرتضى قال إن هذا الكلام نشره الصحافي حسين أيوب في موقع أساس الالكتروني، أمس الجمعة.

وصدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: “بثت محطة تلفزيون الجديد ضمن أحد برامجها ليل أمس حديثا للصحافي رضوان مرتضى، نقل فيه كلاما ادعى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قاله أمام مجلس القضاء الأعلى عن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد وليد جنبلاط.

وأشار إلى أن عون اطلع للمرة الأولى على وجود نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 من خلال تقرير للمديرية العامّة لأمن الدولة وصله في 21 تموز الماضي.

وقال: “الرئيس عون طلب من مستشاره الأمني متابعة تقرير أمن الدولة حول وجود نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 مع أمين عام المجلس الأعلى للدفاع الذي ابلغه انه أرسل كتابا بالأمر الى وزارة الاشغال تسلّمته يوم الأثنين في 3 آب 2020″.

وأشار إلى أن عون لم يتدخّل لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، وان كان دعا الى الإسراع في إنجازها لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات.

وشدد على أن عون لم يتطرق في لقائه مع مجلس القضاء الأعلى الى التحقيق في جريمة المرفأ وكل ما يروّج عن انّه طلب التدخّل في التحقيق كلام كاذب لا اساس له من الصحة.

وقال مرتضى إن هذا الكلام نشره الصحافي حسين أيوب في موقع أساس الالكتروني، أمس الجمعة.

إن الكلام الصادر عن الصحافيين مرتضى وأيوب كلام كاذب، ومحض اختلاق، ولا اساس له من الصحة، فاقتضى التوضيح”.