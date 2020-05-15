رئاسة الحكومة توضح كلام عقيلة دياب بشأن “لبننة العمالة في لبنان”

عقيلة رئيس الحكومة حسان دياب
عقيلة رئيس الحكومة حسان دياب

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أوضح المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة أن ما قصدته عقيلة رئيس مجلس الوزراء نوار مولوي بشأن لبننة العمالة في لبنان عبر الاعتماد على اللبنانيين واللبنانيات في الأعمال والمهن المختلفة بدلاً من العاملين والعاملات الأجانب واضح في سياق الكلام، يأتي من منطلق من الحرص على أن يعتمد اللبنانيون على أنفسهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

وجاء في البيان، “يحاول البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحوير تفسير روحية ومضمون كلام عقيلة رئيس مجلس الوزراء الدكتورة نوار مولوي بشأن لبننة العمالة في لبنان عبر الاعتماد على اللبنانيين واللبنانيات في الأعمال والمهن المختلفة بدلاً من العاملين والعاملات الأجانب”.

وأضاف أن “ما قصدته الدكتورة نوار مولوي واضح في سياق الكلام، وهو ينطلق من الحرص على أن يعتمد اللبنانيون على أنفسهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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