رئاسة مجلس الوزراء تنعي النقيب مصطفى محمد معطي

توفي النقيب مصطفى محمد معطي من بلدة كترمايا في اقليم الخروب جراء اصابته بفيروس كورونا.

يذكر ان النقيب معطي هو ضابط في سرية الحرس الحكومي.

وعلى الأثر، نعاه أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية.

وكتب عبر “تويتر”: “كنا نقرأ في محياه اجلال الكبرياء ومجد الشجعان وروعة الاقدام”.

وأضاف: “رئاسة مجلس الوزراء تنعي بطلاً من ابطال سريتها النقيب مصطفى معطي، البقاء لله”.

في سياق متصل، اوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن “الاتفاق الأولي قدر أبرم مع شركة “فايزر” منذ حوالي شهر، لكننا كنا بانتظار حصول لقاح الشركة ضد كورونا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية”.

ولفت في تصريح في حديث تلفزيوني، إلى أننا “اتفقنا على دفع القسط الأول بقيمة 4 مليون دولار، وحجزنا مليونين و100 ألف جرعة من اللقاح”.

أما عن طريقة التخزين، فأشار إلى أنه يوجد في لبنان “12 براداً تتدنى درجات الحرارة فيها للمستوى المطلوب لتخزين اللقاح، ولا يزال ينقصنا 6 برادات فاجتمعنا بممثلي منظمة الصحة العالمية وطلبنا المساعدة في تأمين النواقص”.

كنا نقرأ في محياه اجلال الكبرياء ومجد الشجعان وروعة الاقدام #رئاسة_مجلس_الوزراء تنعي بطلاً من ابطال سريتها #النقيب_مصطفى_معطي

البقاء لله pic.twitter.com/PxxndWzpvo — Mahmoud Makié (@makie_mahmoud) December 12, 2020