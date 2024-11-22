رئيس إتحاد بلديات بعلبك ناعياً علام: حمل هموم الناس وامتلأ قلبه بالصدق

نعى رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة مدير عام مستشفى دار الأمل الجامعي علي ركان علام في بيان جاء فيه: “ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي إلى أهلنا في بعلبك والبقاع ولكل محبي الخير والعطاء، فقيدنا الغالي الأخ الصديق الأستاذ علي علام مدير مستشفى دار الأمل الجامعي، نصير الفقراء والمحتاجين، وصاحب القلب الكبير الذي امتلأ بالصدق والتواضع والإحسان”.

وتابع: “لقد عرفناه رجلًا عطوفاً حنوناً قريبًا من الناس، حاملًا لهمومهم، وصادقًا في كلمته ومواقفه. كان نموذجًا للمحبة الصادقة، والمروءة التي ترفع رايتها في كل موقف، وكان يعمل بصمتٍ وإخلاص وببصمات سجلت الكثير من الإنجازات بعيدًا عن أضواء الإعلام، وكانت يده ممدودة بالعطاء الخفي لكل محتاج، لا يسأل إلا رضا الله تعالى”.

وأضاف: “أستاذ علي، رحلت عنا، لكن ذكراك الطيبة ستبقى حية في قلوبنا، وعطاءاتك ستظل شاهدةً على إنسانيتك ونبلك. لقد كنت البيت المضياف، والأخ الكريم، والسند لكل من لجأ إليك”.

وختم: “باسم مجلس اتحاد بلديات بعلبك، نتقدم بأحر التعازي من عائلته الكريمة ومن أهالي بعلبك والبقاع، ونسأل الله أن يتغمده ورفاقه الصادقين الأبرار الذين استشهدوا معه بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهمنا جميعًا الصبر على هذا المصاب الجلل”.