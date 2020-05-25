رئيس اتحادات ونقابات النقل البري ينفي الشائعات عن تسعيرة جديدة للنقل البري

النقل البري في لبنان
النقل البري في لبنان

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نفى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس البيان الذي تتناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعي والذي يزعم تسعيرة جديدة للنقل البري.

وأكّد طليس ألا صحة لما يُشاع، موضحًا أنّ هذا الامر يعود قراره حصراً لوزير الاشغال العامة والنقل.

وطالب طليس، وزير الداخلية والبلديات محمد  فهمي الايعاز للاجهزة الامنية المعنية ملاحقة مفبركي ومنتحلي هذه الصفة، مشيرًا الى ان هذا الموضوع هو على طاولة البحث مع وزارة الاشغال العامة والنقل واجهزتها.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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