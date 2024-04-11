رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل: لضبط العمالة الأجنبية في البلدات والبلديات الجبيلية

صدر عن رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس البيان التالي:

“إلحاقاً بالتعاميم السابقة الصادرة عن رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مرتينوس المتعلقة بالنازحين السوريين وكافة العمال الأجانب.

وفي سعي رئيس “الاتحاد” لتنظيم اليد العاملة الأجنبية من كل الجنسيات لا سيما التواجد الكثيف للنازحين السوريين بشكل عشوائي من أجل الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، وضبط كل انفلات في الإقامة والأعمال التجارية والتجوّل ضمن نطاق كل بلدية.

ومنعاً لأي احتكاك محتمل لأي سبب كان بين العمال الأجانب أو مع اللبنانيين المقيمين كما حصل عدة مرّات وفي اكثر من بلدة ومنطقة لبنانية.

ومن باب المسؤوليات الملقاة على عاتق البلديات رئيسا وأعضاء، والمخاتير في الحفاظ على مواطنيهم بأرزاقهم وسلامتهم وفقاً لما تنصّ عليه القوانين المنوطة بهم والمرعية الإجراء لذلك، يطلب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل من كافة البلديات التشدّد بتطبيق القوانين والتصريح عن العمّال السوريين والأجانب وتطبيق قرار معالي وزير الداخلية بسام مولوي بوجوب ضبط العمالة الأجنبية بشكل واضح لجهة التصريح الكامل عن هوية كل عامل وعائلته ومحل إقامته ومركز عمله أو النشاط الذي يقوم به، وكذلك الطلب من المالك المؤجّر لعامل اجنبي الالتزام بما يتوجب عليه من تطبيق قوانين الإيجارات في التصريح عن المستأجرين وفقا للبيانات الرسمية ودفع الرسوم المتوجبة عليهم.

إن هذا التدبير غايته تأمين السلامة العامة للمواطنين والعمال الأجانب وللنازحين السوريين عن طريق ضبط السكن والعمل والتجوّل ومساعدة القوى الأمنية عند الحاجة بتقديم المعلومات الصحيحة لملاحقة كل من تسوله نفسه العبث بالأمن والاستقرار أو التعدي على ملكية وحرية الآخرين.

ولنا ملء الثقة برؤساء وأعضاء المجالس البلدية في قضاء جبيل في التعاون للمصلحة الجبيلية والمصلحة الوطنية العليا”.