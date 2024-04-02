رئيس اتحاد نقابات عمال الشمال: عناصر الدفاع المدني يعيشون أزمة غير مسبوقة

أعلن رئيس “اتحاد نقابات العمال والمستخدمين” في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، في بيان اليوم، أنه صدرت عن رئيس لجنة الدفاع النيابية النائب جهاد الصمد وعن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان “معلومات حول اشكالية عدم حصول عناصر الدفاع المدني على رواتبهم، ونحن نقدر التوضيحات القانونية التي صدرت عن اللجنتين النيابيتين، فيما يتعلق بمصير الرواتب والمستحقات الأخرى الخاصة بعناصر الدفاع المدني، وفي الواقع فإن ما يهمنا هذه الايام هو الأزمة التي يعيشها هؤلاء وهي ازمة غير مسبوقة، فالبعض منهم قد اضطر لمغادرة بيته الذي كان يستأجره وأصبح هو وعياله في الشارع وربما نجد بعضا منهم ينصب الخيم اتقاء لحر الشمس ولنتائج اي موجة مطر”.

وقال: “اننا على أبواب أعياد وبعد موسم اعياد فلا بد من توفير الاموال اللازمة لهؤلاء العاملين في الدفاع المدني، لأننا نعتبر انهم اصبحوا مثبتين، وهذا ما اقر مؤخرا، ونحن بحاجه الى المسارعة لتأمين الاموال لهذه الفئة من الناس فهي تخاطر بحياتها لأجل توفير الحماية، حيث تتمكن من ذلك وتجد الى ذلك سبيلا، ولا نسقط بالتالي الكلام عن حاجة اجهزة الدفاع المدني في لبنان الى دعم عربي ودولي وأممي ايضا ليحظى الدفاع المدني بتجهيزات إضافية وبتطور مطلوب، فثمة حاجة في هذه المرحلة لذلك”.

وختم: “نستذكر هنا ايضا واقع رجال الاطفاء في مدينة طرابلس وواقع موظفي وعمال اتحاد بلديات الفيحاء، ونقول اننا لا نكترث الآن للنصوص القانونية وللخلافات القانونية التي تحكم الوقائع او للاشكاليات الادارية التي تعيق وصول الاموال الى اتحاد بلديات الفيحاء او الى الدفاع المدني فما يهمنا ان يحصلوا على اموالهم والباقي كلام ليس لهم شغل فيه”.