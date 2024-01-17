رئيس الأركان الإسرائيلي: احتمال اندلاع حرب مع لبنان صار "أعلى بكثير"

رأى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، أن احتمال اندلاع حرب على الحدود الشمالية مع لبنان صار “أعلى بكثير”.

وقال هاليفي في بيان: “لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال، أستطيع أن أقول لكم إن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي”.

يأتي ذلك في وقت حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، من أن أي “مواجهة شاملة” بين إسرائيل ولبنان ستكون “كارثية تمامًا”، في ظل المخاوف من اتساع رقعة الحرب الجارية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكد غوتيريش في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، أنّ “اتساع رقعة القتال الذي نشهده، وخطر اندلاع مواجهة شاملة في لبنان سيكونان أمرًا كارثيًا تمامًا. علينا تجنّب ذلك مهما كان الثمن”.