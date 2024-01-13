الأحد 1 رجب 1445 ﻫ - 14 يناير 2024 |
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رئيس الأركان الإسرائيلي: لبنان سيواجه "نتائج وخيمة" في حال اندلاع حرب مع ‎حزب الله

منذ 13 دقيقة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي

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حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي من أن لبنان سيواجه “نتائج وخيمة” في حال اندلاع حرب مع ‎حزب الله، مشيراً إلى أن تحويل ‎الحزب الأراضي اللبنانية بكاملها إلى منطقة قتال سيكبده ثمنا باهظا.

وأضاف هرتسي هاليفي في كلمة مساء السبت “نمارس عملنا بحرية في المجال الجوي اللبناني ونهاجم أي تهديد ونكبد حزب الله ثمنا باهظا”، وفق ما ذكرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

وصرح بأن “الواقع الأمني ​​في الشمال بدأ يتشكل بالفعل هذه الأيام”، مردفا بالقول “نحن نبعد مسلحي الرضوان عن الحدود ونلحق الضرر بقدرات حزب الله التي بناها منذ سنوات”.

وتابع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قائلا “منطقة جنوب لبنان هي منطقة قتال وستبقى كذلك طالما أن حزب الله يعمل بها”.

وأوضح أن حزب الله اختار أن يكون بمثابة “درع حماس” ونحن نحملها ثمنا متزايدا لذلك، مضيفا في السياق “أقول لأولئك الذين ينتظرون نهاية الاحتكاك في الشمال لوقف القتال في قطاع غزة سندفعهم ثمنا متزايدا، هكذا كان الأمر، وهكذا سيمضي الأمر قدما”.

وأفاد هاليفي بأنهم مستعدون وملتزمون بتغيير الوضع الأمني بطريقة تسمح للسكان بالعودة بأمان تام إلى منازلهم في الشمال والجنوب.

يأتي ذلك فيما تَواصل اليوم القصف المتبادل عبر الحدود بين حزب الله وجيش الاحتلال، والمستمر منذ أكثر من 3 أشهر.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن طائرات حربية للجيش الإسرائيلي شنت السبت هجوما استباقيا ضد أهداف عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

من جهته، أعرب جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، عن قلقه العميق إزاء أعمال العنف عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.

وشدّد لاكروا، خلال زيارته للبنان والتي استغرقت 4 أيام وانتهت أمس الجمعة، على وجوب التزام جميع الأطراف بالقرار 1701 ووقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي دائم، مؤكدا أن “هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام دائم”.

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