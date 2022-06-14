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رئيس الأركان: قيادة الجيش تبذل كل جهد لتخفيف وطأة الانهيار

منذ 8 ساعات
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أكّد رئيس الأركان اللّواء الرّكن ​أمين العرم​، ممثّلًا قائد الجيش ال​لبنان​ي، خلال حفل افتتاح مبنى قيادة الفوج النّموذج، بتمويل من ​الاتحاد الأوروبي​في بلدة صربين – الجنوب، أنّ “قيادة الجيش تبذل كلّ جهدٍ لتخفيف وطأة الانهيار الرّاهن عن عناصرها، الّذين يواصلون الالتزام بواجبهم الوطنيّ، على الرّغم من ظروفهم العسيرة، مدركين أنّ ضعفهم أو تراجعهم يعني ضياع الوطن”.

ولفت إلى أنّ “لا شكّ في أنّ مختلف أشكال المساعدات والدّعم الّتي نتلقّاها من الدّول والجهات الصّديقة، ولا سيّما الاتحاد الأوروبي، تمثّل عامل استمرار لمؤسّستنا وتخفّف عنها تداعيات الانهيار، وتؤدّي بالتّالي دورًا رئيسًا في صون أمن بلدنا”.

من جهة ثانية، ألقى سفير الاتّحاد الأوروبي في لبنان ​رالف طراف​، وسفيرة فرنسا في لبنان ​آن غريو​ (Anne Grillo)، وقائد قوة ​الأمم المتحدة​ الموقّتة في لبنان اللّواء ألدو لازارو (Aroldo Lazaro)، كلمات أشادوا فيها بعلاقات التّعاون مع ​الجيش اللبناني​، مؤكّدين الاستمرار في تقديم الدّعم اللّازم للمؤسسة العسكرية، لتمكينها من تنفيذ مهمّاتها للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

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