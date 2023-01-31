رئيس الاتحاد السرياني: جميعنا تحت سقف القانون

أكد رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي الامين العام للجبهة المسيحية ومدير مكتب الفضائية suroyo tv ابراهيم مراد في بيان أنه سيمتثل للمرة الثانية للقضاء اللبناني بعد تعافيه من وعكة صحية، مؤكدًا من جديد أنه لم يتعرض للسلم الأهلي ولم يحرض على الطائفة الشيعية الكريمة بل على العكس فقد أظهر تضامنه وتعاطفه الكامل مع الطائفة الشيعية، لا كما روّج بعض المغرضين عبر فيديو مدته دقائق معدودة، مجتزأ ومحرف من مقابلة تم تصويرها ومدتها ساعة كاملة.

وأوضح مراد أن التحقيق الأول الذي امتثلت له بيّن حقيقة فبركة واجتزاء المقابلة الأساسية، أما في ما يخص تذكيري بحرب الـ٧٥ فقد استذكرت مقاومتنا كلبنانيين ضد الغرباء المحتلين لأرضنا داعيًا الشعب اللبناني للتوحد من جديد لمقاومة كل من جوعنا وضرب مفهوم الدولة وأوصلنا إلى هذا الدرك من الانهيار التام.

وختم مراد بالاعتذار ممن خدشت مشاعرهم بسبب مقطع محرف ولم يكن لديهم الوقت لمشاهدة المقابلة الحقيقية والكاملة دون تحريف واجتزاء وأن يعيدوا النظر مرة أخرى بحقيقة ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي، معولًا على وعي اللبنانيين في الدفاع عن الحريات والسعي إلى قيام دولة القانون والعدل.