رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان: لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم فورا

التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان “مارون الخولي” وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال “عبدالله بوحبيب”، في مقر اقامته في فندق الريتز في القاهرة ، وحضر اللقاء النائب في البرلمان المصري طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي.

وأكد الخولي انه “يدعم الخطوات التي تنوي وزارة الخارجية اتّخاذها من خلال الحكومة اللبنانية في ملف النازحين السوريين”، معتبرًا أن “التوافق على هذه الخطوات هو توافق وطني شامل بين السلطة والمعارضة خصوصا وان حجم الضرر والعبء المتأتي من هذا الملف يلزم الجميع على الشروع في معالجته والتوافق وعلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي لتسهيل ولادة رؤية وخطة جامعة للخروج من هذه الازمة، والتي استنزفت لبنان اقتصاديا وماليا وامنيا وشكلت سببا من الاسباب الرئيسية في انهيار الاوضاع المالية للدولة، بحيث كلفت اللبنانيين اكثر من 30 مليار دولار ناهيك عن اهتراء البنية التحتية والتي لا تغطي خدماتها اصلا اللبنانيين فكيف هي الحال ونحن نحتضن اكثر من مليون ونصف لاجىء سوري اي ما يعادل ربع الشعب اللبناني”.

كما رأى” ان معالجة ملف اللاجئين السوريين يحتاج الى مقاربة لبنانية جديدة بعيدا من السياسة وتجاذباتها، لأن تداعياتها على مستقبل لبنان خطيرة جدا وهو يحتاج الى توحد اللبنانيين وهذا الامر بدأنا نلمس تفهما له خصوصا في توافق النواب داخل اللجنة النيابية في الاجتماع الاخير مع وزير الخارجية”.

وقال: “هذا الامر نشجع عليه وندعمه خصوصا واننا بحاجة الى هذه الوحدة لمواجهة المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، والتي يجب اعادة تحديد دورها وخططها في لبنان بما يتلائم مع المصالح اللبنانية اولا واخيرا. وبالتالي علينا اعادة تقييم عملها وجعلها خاضعة للاجندة اللبنانية والتي تقتضي اعادة اللاجئين السوريين بأسرع وقت الى بلدهم، خصوصًا بعد استتباب الامن في 70 في المئة من مساحة سوريا”.