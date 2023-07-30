رئيس الاتحاد العمالي انتقد الفراغ وغياب الرؤية الاقتصادية

انتقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان، “الفراغ في سدة الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان ورئاسة المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة والضمان وبعض مواقع الأجهزة الأمنية والوزارات والقضاء، وغياب الرؤية الاقتصادية والإصلاح والقوانين المالية وإعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء”.

وقال: “فقط دراسة للصندوق السيادي حيث تتلاقى فيه المصالح. موازنة تضرب الفئات العمالية الكادحة وترهقها بالضرائب والرسوم وتضرب القطاع العام برواتبه وتعويضاته وتشرع بحرية مطلقة تحديد سعر صرف الدولار الجمركي والمصرفي، وصولا الى توحيد سعر الصرف بحسب دولار السوق السوداء. وما نراه اليوم من تلاعب وتخفيض لسعر صرف الدولار ليتلاقى مع سعر صيرفة، يصب في هذا الإطار ويقضي على ما تبقى من فئات شعبية ومحاولة تشريع الاقتراض من مصرف لبنان من أموال المودعين لتمويل مصاريف الدولة مع تعهد بإعادة هذا الدين”.

وأشار إلى “غياب معالجة الوجود السوري النازح وصراعات لا تنتهي على رئاسة الوفد والزعامات والوجاهات المطلوبة في عز الأزمات على حساب الفقراء والمقهورين”.

وختم: “الى أين تذهبون بنا؟ ألا تتوقفون؟ قسمتم الشعب أحزابا ومللا ومنعتموه من الاجتماع حتى على لقمة العيش. طفح الكيل”.