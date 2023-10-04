رئيس الجامعة اللبنانية: خسرنا عددًا كبيرًا من الأساتذة بسبب تدني الرواتب

أكد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران على “سعي الجامعة المستمر لمعالجة أي خلل لضمان تأمين عام دراسي سليم، وإلى التحفيزات التي تندرج تحت عنوان دعم الأساتذة وتأمين الحد الأدنى المطلوب للاستمرار”، مؤكّدًا على “ضرورة تأمين ديمقراطية التعليم وإعادة الاعتبار للرواتب، والمحافظة على السمعة المهنية التي تتميز بها الجامعة اللبنانية”.

وأشار في حديث عبر لـ”صوت لبنان” إلى “صعوبة المحافظة على الأستاذ بمبلغ زهيد، لافتًا إلى أن الجامعة خسرت عددًا كبيرًا من الأساتذة في مختلف الكليات بسبب تدني الرواتب، مؤكّدًا أن رئيس الجامعة لديه صلاحيات محددة ولا يمكنه القيام بكل المهام، وعلى ضرورة استعادة صلاحيات مجلس الجامعة، المرتبط بالعمداء.

ولفت إلى تحويل هذا الملف إلى مجلس الوزراء ليصبح ملفًا سياسيًا لا اكاديميًا، وممثلين الأساتذة في الكليات وممثلي اتحاد الطلبة، مؤكّدًا على سعيه لتحويل الجامعة اللبنانية إلى جامعة تدريسية بحثية منتجة، لإثبات انها لصيقة بالمجتمع من خلال تقديم الفحوصات المجانية.

وفي موضوع الطعن الذي قدّم ضد قرار رفع الرسوم، أشار بدران إلى أن إيقاف القرار يتطلب قرار وقف تنفيذ، بانتظار قرار مجلس شورى الدولة.

وأشار إلى أن استعادة مستحقات الجامعة اللبنانية من أموال الـ pcr ترتبط بتنفيذ قرار ديوان المحاسبة، لافتًا إلى ربط النزاع مع وزارة الأشغال، وتقديم طلب لشورى الدولة لتحصيل هذه الأموال، بانتظار اصدار الحكم.

وطالب بدران بالاستقلالية الإدارية والمالية للجامعة اللبنانية، لتبقى صرحًا اكاديميًا متميزًا ومتألقًا في لبنان، موضحًا أن الخطر الأكبر الذي يهدد الجامعة يتمثّل بسلب صلاحيات مجلس الجامعة وعدم إعطائها الموازنات التي تطلبها لتأمين الأموال التي تحتاجها لضمان استمرارية عمل الكادر الإداري والتعليمي.