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رئيس الحكومة ترأس اجتماعا لتشخيص الحوكمة المالية

منذ ساعتين
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، اجتماعا في السرايا الحكومية، عصر اليوم، حضره وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والوفد المرافق.

وخلال الاجتماع، تم عرض لتشخيص حول الحوكمة المالية ومكامن الفساد في المنظومة المالية في لبنان أجراه صندوق النقد الدولي، الذي عرض طريقة العمل والنتائج والتوصيات.

وسيتم تحديث هذا التشخيص، وطلب رئيس الحكومة من كل جهة معنية بهذا التقرير تحديث كل المعلومات والتشخيصات.
ويضع هذا التشخيص خارطة طريق للاصلاحات المالية التي تخص ادارة المالية العامة، الضرائب والجمارك، عمل المصرف المركزي، صحة القطاع المالي وكل ما يتعلق بمكافحة تبييض الاموال وإنفاذ القوانين المتعلقة بالملكية الفردية.

ويبين هذا التشخيص مكامن الضعف والفساد ومدى الابتعاد عن المعايير الدولية، ومن المفترض ان ينتهي خلال شهرين، وهو نوع من خطة عمل سيتم تضمين بعض أجزاء منها في البرنامج الذي سيقام مع صندوق النقد.

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