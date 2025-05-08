رئيس الحكومة نواف سلام بدأ جولته في البقاع

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وصل إلى بعلبك ضمن جولة في محافظة البقاع الشمالي، وقد بدأت الجولة من مركز الشعيبة في جرود بعلبك، ومن هناك تم الانتقال الى مركز بو فارس على الحدود مع سوريا، حيث تفقد رئيس الحكومة كل الاجراءات العسكرية والأمنية المتخذة، لضبط الحدود وحمايتها ومنع التهريب.

وعقد الرئيس سلام اجتماعاً مع ضباط وعناصر الجيش في هذا المرحز حيث اطلع منهم على كل الاجراءات المتخذة لحماية حدود لبنان وسيادته، وقد أشاد الرئيس سلام بجهود عناصر الجيش مؤكداً أنهم سياج الوطن وعنوان التضحية والوفاء لحمايته وحماية أبنائه.