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رئيس الدائرة التجارية في طيران الشرق الأوسط: القدرة الاستيعابية أكبر من 2020

منذ 58 دقيقة
شركة طيران الشرق الأوسط

شركة طيران الشرق الأوسط

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أوضح رئيس الدائرة التجارية في شركة طيران الشرق الأوسط Middle East Airlines مروان الهبر، أن شركة MEA خاصة غير تابعة لوزارة الأشغال والنقل وأموالها تعود لمصرف لبنان، مشيراً إلى أن المطار هو تحت وصاية وزارة الأشغال والنقل.

ولفت الهبر في حديث عبر الـLBCI إلى أن الشركة أثبتت نجاحها خلال السنوات الـ20 الماضية مع كل التحديات لأننا نخضع لتحديات محلية وعالمية.

وأكد أنه مع كل ذلك، ما زال بإمكاننا اليوم أن نستمر وننتج وندخل مردوداً للبلد.

وقال، “نحن متفائلون ووضعنا برنامجنا الصيفي وأضفنا عدد الكراسي والقدرة الاستيعابية أكبر من سنة 2020.”

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