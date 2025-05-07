رئيس الصندوق العربي للإنماء من بعبدا: سنكون أول مؤسسة عربية تساعد لبنان في نهوضه

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الصندوق العربي للإنماء الشيخ بدر محمد السعد الذي قال بعد اللقاء:” أردنا أن نكون أول مؤسسة عربية توفر للبنان مساعدات وقروض قريبة، من أجل المساهمة في ورشة النهوض في لبنان، ولدينا لجنة فنية ودراسية في لبنان من أجل المشاريع للبنان، ولدينا تعاون وثيق كصندوق مع مجلس الانماء والإعمار في لبنان على مستوى دراسة وترجمة المشاريع.”

وردا على سؤال يخص الكويت تحديدا ، أكد أن “العلاقات دائما طيبة وجيدة بين الكويت ولبنان”.

بدوره قال الرئيس عون خلال استقباله السعد: “ان الظروف الصعبة التي مرت على لبنان باتت وراءنا ونتطلع إلى الأيام الاتية بكثير من التفاؤل”.

وأكد “التصميم على اعادة بناء الدولة وفق اسس جديدة أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والمالية معتمدين في كل ذلك على الحوكمة الرشيدة وتوفير التسهيلات اللازمة للصناديق المالية لتمويل المشاريع”.

الرئيس عون خلال استقباله رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد:

– الظروف الصعبة التي مرت على لبنان باتت وراءنا ونتطلع إلى الأيام الاتية بكثير من التفاؤل

– مصممون على اعادة بناء الدولة وفق اسس جديدة أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والمالية معتمدين في كل ذلك… pic.twitter.com/STbqq6UAcL — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 7, 2025