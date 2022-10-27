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رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلاً وزارياً لتحفيز الإصلاحات

منذ 3 دقائق
رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة

رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة

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أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم الخميس 27\10\2022 عن تعديل وزاري لتحسين أداء إدارته في ظل إصلاحات اقتصادية بتوجيه من صندوق النقد الدولي.

وتم تعيين الدبلوماسي المخضرم السابق الذي تلقى تعليمه في بريطانيا قبل نحو عامين بهدف استعادة الثقة الشعبية بشأن التعامل مع جائحة كوفيد-19 ونزع فتيل الغضب إزاء فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهداتها بتحقيق الازدهار والتصدي للفساد.

واحتفظ وزراء المالية والخارجية والداخلية بمناصبهم في التعديل الوزاري الذي تغير فيه ثلث وزراء الحكومة إجمالا. وهناك ثلاث وزيرات من بين 11 وزيرا جديدا.

وسعى الخصاونة إلى الإسراع بالإصلاحات التي حض عليها الملك عبد الله لمساعدة الدولة المستوردة للنفط على تخطي عقد من بطء معدل النمو الذي ظل قريبا من اثنين بالمئة وتفاقم بسبب الجائحة والصراع في العراق وسوريا المجاورتين.

وكشفت الحكومة الصيف الماضي عن خطة لجذب أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات في السنوات العشر المقبلة. وقالت إنها ملتزمة بتنفيذ إصلاحات السوق الحرة التي يقول رجال الأعمال إن الإدارات المحافظة السابقة أحبطتها.

ولطالما ألقيت مسؤولية عرقلة مسعى التحديث الذي يشجع عليه الملك ذو الميول الغربية على المؤسسة المحافظة التقليدية التي تخشى أن تؤدي الإصلاحات الليبرالية إلى إفلات قبضتها على السلطة.

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