الأربعاء 28 رمضان 1444 ﻫ - 19 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس بلدية برج البراجنة: من أين تأتي البلديات بالاموال لتغطية الاعباء الجديدة

منذ 58 دقيقة
برج البراجنة

برج البراجنة

A A A
طباعة المقال

اعتبر رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور ان “التمديد للمجالس البلدية والذي كان متوقعا بداعي الظروف العصيبة التي تواجهها البلاد لم يأتِ مخرجا ناجعاً إنما جاء ليضع البلديات في موقع بالغ التعقيد، فهو من جهة حمّلها أمانة ثقيلة من جديد ومن جهة أخرى ما زالت الدولة عاجزة عن دعم البلديات بما يمكنها من القيام بمسؤوليات لم تعد محصورة بمهامها انما اصبحت في احيان كثيرة تنوب عن وزارات ومؤسسات تنوء تحت ثقل العجز الاداري والمالي ذاته الذي تعيشه البلديات في كل لبنان”.

وناشد الحكومة بعامة ووزارة الداخلية خصوصاً “العمل على ايجاد الحلول العاجلة لتمويل البلديات، لاسيما عائدات الصندوق البلدي المستقل كي تتمكن من القيام بمهامها بشكل يحفظ كرامة المواطنين ويبقي على بعض من وجه لبنان الحضاري، والذي تلعب البلديات الدور الأساس في الحفاظ عليه”.

وختم منصور سائلا الحكومة: “من أين تأتي البلديات بالاموال لتغطية الاعباء الجديدة المترتبة عن القرارات العشوائية المتعلقة برفع رواتب الموظفين والحوافز وبدلات الإنتاجية والنقل؟”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من حزب الله
    مختصة بألماس الدماء.. واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لتمويل حزب الله
    خلدة
    بالصور.. توتر كبير وإطلاق نار في خلدة!
    علي حمية
    حمية يعلن عن قرار سيُصبح رافداً أساسياً للخزينة

    الأكثر قراءة

    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    الجمعة أم السبت.. الجمعية الفلكية بجدة تكشف موعد أول أيام عيد الفطر!
    خلدة
    بالصور.. توتر كبير وإطلاق نار في خلدة!
    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يحدد أول أيام عيد الفطر