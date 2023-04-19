رئيس بلدية برج البراجنة: من أين تأتي البلديات بالاموال لتغطية الاعباء الجديدة

اعتبر رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور ان “التمديد للمجالس البلدية والذي كان متوقعا بداعي الظروف العصيبة التي تواجهها البلاد لم يأتِ مخرجا ناجعاً إنما جاء ليضع البلديات في موقع بالغ التعقيد، فهو من جهة حمّلها أمانة ثقيلة من جديد ومن جهة أخرى ما زالت الدولة عاجزة عن دعم البلديات بما يمكنها من القيام بمسؤوليات لم تعد محصورة بمهامها انما اصبحت في احيان كثيرة تنوب عن وزارات ومؤسسات تنوء تحت ثقل العجز الاداري والمالي ذاته الذي تعيشه البلديات في كل لبنان”.

وناشد الحكومة بعامة ووزارة الداخلية خصوصاً “العمل على ايجاد الحلول العاجلة لتمويل البلديات، لاسيما عائدات الصندوق البلدي المستقل كي تتمكن من القيام بمهامها بشكل يحفظ كرامة المواطنين ويبقي على بعض من وجه لبنان الحضاري، والذي تلعب البلديات الدور الأساس في الحفاظ عليه”.

وختم منصور سائلا الحكومة: “من أين تأتي البلديات بالاموال لتغطية الاعباء الجديدة المترتبة عن القرارات العشوائية المتعلقة برفع رواتب الموظفين والحوافز وبدلات الإنتاجية والنقل؟”.