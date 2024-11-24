الأحد 22 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 24 نوفمبر 2024 |
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رئيس بلدية برج البراجنة يناشد الأهالي الابتعاد عن المناطق المستهدفة

منذ ساعة واحدة
برج البراجنة

برج البراجنة

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صدر عن رئيس بلدية برج البراجنة عاطف حسن منصور البيان التالي:

“نداء موجه لأهلنا الأعزاء في برج البراجنة،

نهيب بكم عدم الاقتراب من المناطق التي قد تكون عرضة للإستهداف من قبل العدو الإسرائيلي وذلك حفاظاً على سلامتكم وسلامة أحبتكم.

ما حدث أثناء الغارات في منطقة الرويس أدى لسقوط عدد من الجرحى وتسببت بحالات تسمم وإختناق اضطر على أثرها دخول عدد من أبناء البلدة للمستشفيات وهم الآن يتلقون العلاج. هذا الأمر يستدعي منا جميعاً أن نتعامل مع الحدث بمسؤولية عالية وأخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن الأماكن المعرضة للإستهداف وتجنب المخاطر التي باتت تتكرر يومياً.

نسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونشدد على ضرورة الإلتزام بتوجيهات السلامة وكذلك التعاون والتجاوب مع نداءات البلدية حفاظاً على حياة وأرواح المواطنين. حماكم الله وأبعد عنكم كل مكروه”.

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