رئيس بلدية بلاط: لا تستهتروا لأن النتائج ستكون مؤلمة

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وجه رئيس بلدية بلاط – مستيتا وقرطبون في قضاء جبيل عبدو العتيق نداء الى الاهالي دعاهم فيه الى “اتخاذ أقصى درجات الحيطة والتنبه في ظل الوضع السيء على المستويات الصحية والأمنية والاقتصادية”.

ودعا إياهم إلى “التقيد بالاجراءات الوقائية منعا لتفشي الوباء مجددا في البلدة”. وأكد “وقوف المجلس البلدي إلى جانب بلدة قرطبا التي سجلت فيها إصابات عدة”.

وطلب الأهالي الذين زاروها وخالطوا أشخاصا يحتمل ان يكونوا اصيبوا بالوباء ثم عادوا الى إقامتهم الثانية في بلاط وتوابعها، الاتصال على الخط الساخن 09546366 للإبلاغ عن عناوينهم لتأمين فحوص الـ PCR لهم”.

وختم: “رجاء لا تستهتروا لكي ننجو، لأن النتائج ستكون مؤلمة”.