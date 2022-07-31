رئيس بلدية جبيل جال على المطاعم والمقاهي داخل المدينة

جال رئيس بلدية جبيل بيبلوس وسام زعرور، على المطاعم والمقاهي داخل المدينة ترافقه عناصر شرطة البلدية المولجة تأمين الراحة للساهرين والحفاظ على سلامتهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واطلع زعرور من اصحاب المؤسسات على الحركة السياحية لهذا الصيف في جبيل وزحمة الزوار ورواد السهر الذين تعج بهم المدينة، معربين عن شكرهم لوجود دوريات لشرطة البلدية داخل السوق التجاري وعلى الطرق المؤدية الى المطاعم.

وأثنى على الاسعار المدروسة في المطاعم والمقاهي، مجدداً دعوته لجميع المغتربين واللبنانيين المنتشرين في العالم لزيارة مدينة بيبلوس هذا الصيف والتمتع بالسياحة فيها ليل نهار.

واكد زعرور ان “البلدية لن تألو جهداً في مواكبة الموسم السياحي في عاصمة السياحة العالمية بيبلوس”.