رئيس بلدية صيدا: حملة إزالة المخالفات لاقت الترحاب والتأييد

أعلن رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع أن “حملة البلدية لإزالة المخالفات والتعديات وتنظيم أسواق المدينة لاقت الترحاب والتأييد ، كما كان لها الصدى الإيجابي لدى العديد من الهيئات” .

وشكر بديع في بيان، باسمه وباسم المجلس البلدي، “القوى الأمنية والسلطة القضائية لمؤازرتها البلدية في حملتها التنظيمية الميدانية”. كما شكر “كل من عمل على إزالة مخالفته بشكل طوعي وتجاوب مع قرار البلدية التنظيمي، الأمر يساهم في إنعاش مدينة صيدا الغنية بتراثها وتاريخها الحضاري، وبما تتميز به من استقطاب للوفود السياحية المحلية والدولية، ويساهم أيضا في تحريك العجلة الاقتصادية”.

وفي هذا السياق، واصلت شرطة بلدية صيدا دورياتها وعملت على تعميم بلاغات بقرار البلدية التنظيمي والدعوة لإزالة المخالفات والتعديات بشكل طوعي وعاجل.

وشملت الدوريات الكورنيش البحري وانتقلت إلى الأحياء والسوق التجاري حيث سجل تجاوب مع الحملة، وعمد البعض لإزالة مخالفات كانت مقامة أمام محال ومتاجر ومقاهي في الأحياء والأسواق.