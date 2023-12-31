رئيس بلدية صيدا: سنباشر خطة لحلّ أزمة النفايات مع بداية العام الجديد

شكر رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع، باسمه وباسم المجلس البلدي في المدينة لحملة الأوفياء لصيدا، وبشكل خاص للمشرف العام على الحملة فادي الكيلاني، “كل الجهود التي بذلتها الحملة على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث أخذت على عاتقها رفع النفايات المتكدسة من شوارع وأحياء المدينة، وكنا على تنسيق كامل معها خلال إجتماعات دورية مشتركة”.

بديع أكد أن “ما قامت به الحملة كان له الصدى الإيجابي الكبير في صيدا، وساعدنا كثيرًا في البلدية لنتفرغ لأمور أخرى أساسية من العمل البلدي”.

وتابع: “منذ ثلاثة أشهر نتجهز في البلدية وفي صيدا لما بعد حملة الأوفياء، وقد خطونا خطوات هامة في هذا الاتجاه. وإن شاء الله وابتداء من أوائل العام الجديد سنباشر “خطوة خطوة” في خطة لحل أزمة النفايات الصلبة في صيدا ورفعها من الشوارع والأحياء، بالتعاون مع جميع الفعاليات والجمعيات والمجتمع الأهلي والمدني، الذين أبدوا استعدادهم للمساعدة في حل الأزمة، وبمساعدة صندوق التكافل وأصحاب الأيادي البيضاء الذين لم يتخلوا عن مد يد المساعدة طوال هذه الأزمة ولا يزالون”.

وختم بديع مشددًا على “التعاون مع الجميع لسد الفراغ الناجم عن عدم البت بملف مناقصة التلزيم، الذي يبدو أن الدولة و”للأسف” لم تتحسس مدى التداعيات السلبية للكارثة البيئية التي تعاني منها صيدا ومنطقتها منذ مدة طويلة، وما زلنا نأمل منها أن تساعدنا في تسريع إنجاز ملف التلزيم لوقف هذه المعاناة”.