رئيس بلدية فنيدق: حجر مصاب بكورونا وعائلته في البلدة وإرسال مخالطيه الى المستشفى

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أوضح رئيس بلدية فنيدق – عكار رئيس خلية الازمة في البلدة الشيخ سميح عبد الحي أن “سلسلة تدابير واجراءات احترازية اتخذت منذ اللحظة الاولى التي ثبت فيها إصابة أحد أبناء البلدة، وهو عامل في شركة التنظيفات رامكو في بيروت، بفيروس كورونا.

فتم حجره وحجر عائلته وبوشر العمل فورا على التواصل مع كل مخالطيه الذين أرسل 9 منهم صباح اليوم الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا لاخذ عينات الPCR واجراء الفحوص اللازمة والزامهم الحجر الوقائي الموقت، لحين ظهور النتائج كي يبنى على الشيء مقتضاه بالتنسيق مع كل الجهات الصحية الرسمية المعنية.

ونبه عبدالحي الى “ضرورة التزام التدابير والاجراءات الصحية الوقائية: بعدم الاختلاط، والتباعد الاجتماعي، ووضع الاقنعة الواقية، والنظافة الصحية الدائمة، وغسل الايدي بالصابون باستمرار عند ملامسة الاسطح ، وتعقيم كل المشتريات قبل ادخالها للمنازل”.

وامل من الاهالي “أقصى درجات الوعي والتعاون والتضامن في هذه الفترة الصعبة التي بالامكان اجتيازها في حال التزمنا بكل ما سبق ذكره، لمنع تفشي هذا الوباء الخطر والقاتل”.

وأكد أن “البلدية بكل امكاناتها الى جانب الاهالي وخلية الازمة تتابع الامور لحظة بلحظة، علينا بالايمان وبالوعي والصبر والحكمة تخطي هذه المرحلة”، وشدد على “ضرورة الابلاغ فورا عن أية حالة مشتبه بها وعدم التكتم”.