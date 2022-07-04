رئيس بلدية يوجّه نداء عاجلا للواء ابراهيم

وجه رئيس بلدية مشحا طلال علوش نداء لتوفير الطحين جاء فيه:

“نداء غذائي وصرخة وجع وجوع الاطفال في عكار في الايام المقبلة.

لذلك، أناشد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وأنتم اهل هذه المناشدة الإنسانية التدخل والعمل على ايجاد حل سريع لأزمة الطحين لافران عكار اليوم قبل غد، لان الازمة تتفاقم في معظم البلدات ومعاناة الناس تكبر وتزداد سوءا امام رغيف الخبز، وحتى تتمكن الأفران من الاستمرار بتوفير الرغيف للمواطنين بعدما نفد مخزون معظمها او كاد، ونحن على أبواب عيد الاضحى المبارك”.

في الإطار، أعلن إتحاد نقابات المخابز و الأفران في لبنان في وقت سابق الإثنين الواقع في 4 تموز أن “قطاع الأفران في ظل الظروف الراهنة يتعرض الى إذلال في الحصول على مادة الطحين، إذ إن مهمة الفرن هو تصنيع الرغيف وتأمينه للمواطنين الذين يقفون طوابير أمام الأفران للحصول على ربطة خبز”.

وقال في بيان: “المشكلة تتلخص بعدم حصول الأفران على الطحين المدعوم المخصص لصناعة الخبز العربي، وتامينه ليس من مهمة الأفران بل هو من مسؤولية وزارة الإقتصاد و التجارة – مديرية الحبوب والشمندر السكري التي تصدر الأذونات الخاصة بتسليم الطحين المدعوم للأفران”.

وأضاف: “إن الاذونات الصادرة عن مديرية الحبوب و الشمندر السكري هي “شك بلا رصيد” يحصل عليها غالبية الأفران، اذ ان المديرية تصدر هذه الأذونات بكميات تفوق قدرة المطاحن العاملة حاليا، لذلك يجب على مديرية الحبوب و الشمندر السكري حصر كميات الطحين المنتجة في كل مطحنة و إصدار الأذونات الخاصة للأفران وفقا لهذه الكميات ليتمكن صاحب الفرن من الحصول على الكميات المخصصة له”.

ودعا إتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان الى مؤتمر صحافي يعقد في مبنى الفورنو خلده الساعة الثانية و النصف بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في 5/7/2022 لتعليل ازمة الخبز و هدر المال العام و من تسبب به .