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رئيس جديد لنقابة مستوردي الأدوية في لبنان.. واستمرارٌ بـ "النهج" نفسه

منذ 48 دقيقة
أدوية - تعبيرية

أدوية - تعبيرية

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بعد انتخاب الجمعيّة العمومية أربعة أعضاء جدد إثر انتهاء ولاية أربعة أعضاء سابقين، اجتمع مجلس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان بتاريخه، وقرّر تعيين السّادة:

– جوزيف غريّب رئيسًا للنقابة،
– عدنان دندن نائبًا للرئيس،
– مروان حكيم أمينًا للمال،
– أندريه فاضل أمينًا للسر،
– برتراند فتال مستشارًا،
– وليد مروة مستشارًا،
– كريم جبارة مستشارًا،
– جان دي فريج مستشارًا.

إنّ المجلس الجديد لنقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان يشكر المجلس السابق على عمله ومثابرته في ظلّ ظروف صعبة معروفة، مؤكّدًا استمرار العمل بالنهج نفسه حفاظًا على جودة الدّواء ومصلحة المواطنين.

 

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