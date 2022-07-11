رئيس جمعية تجار الشمال: يكفي إجرامًا بحق طرابلس

انتقد رئيس جمعية تجار الشمال “أسعد الحريري”، في بيان “إهمال منطقة طرابلس الفيحاء في حين تنظم المهرجانات والحفلات في مختلف المناطق وتجذب آلاف السياح يوميا”.

في السياق، قال: “لا تمر ليلة من دون اشتباك أو اقتتال بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والمعيشة الصعبة. أيعقل أن نستيقظ أول أيام عيد الأضحى على قتيل وجريح، وذاك يحمل قنبلة يدوية يهدد المارة بها؟ متسائلًا: ” أين الأمن ومن المسؤول؟ والمصيبة الكبرى أن هناك طابورًا ثالثا من المندسين يتعمد الهجوم على المطاعم للتكسير بحجة الإلحاد ونشر الفساد ودعم المثليين”.

وأضاف: “نريد من كل مسؤول وكل من يدعي حب طرابلس وكل شخص لديه ضمير ان يتحرك ويلتزم ما وعد قبل أن يأتي إلى كرسي الحكم”.

وختم: “يكفي إجرامًا بحق طرابلس الفيحاء ويكفي تهربًا من المسؤولية. نريد أفعالا لا أقوالا”.