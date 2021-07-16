رئيس "حزب الوطنيين الاحرار" لـ"صوت بيروت انترناشونال": نحن مع حكومة اقطاب من المعارضة

من البديهي القول ان المشهد الحكومي الذي افضى بعد تسعة اشهر الى اجهاض الجنين المشوه المتمثل بالمحاصصة الوزارية في وقت بلغ فيه الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ذروته طغى على العديد من الملفات لاسيما ملف انفجار المرفأ الذي طفح كيله بعد قرار اللجان المشتركة عدم رفع الحصانات عن الوزراء المدعى عليهم من قبل المحقق العدلي في هذه القضية القاضي طارق البيطار.

وبعد التصعيد الذي قام به اهالي الضحايا امام منازل المعنيين لاسيما وزير الداخلية محمد فهمي الا ان صدمة عودة الملف الحكومي الى نقطة الصفر حجبت الانظار عن هذا الملف ولو الى حين.

معظم القوى السياسية تشدد على رفع الحصانة تمهيداً لاكمال “بازل” اللوحة للزلزال الكبير الذي دمر جزءاً كبيراً من العاصمة …”صوت بيروت انترناشونال “حاور رئيس “حزب الوطنيين الاحرار” كميل دوري شمعون الذي كان سبق له ان عبر في تغريدة على “تويتر” التي انتقد فيها وزير الداخلية لناحية عدم اعطاء الاذن بملاحقة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم حيث توجه اليه بالقول “لن نتراجع عن محاولة اسقاطك انت والمنظومة كاملة “.

فما هي الخطوات التي يقوم بها حزبه وان كانت تقتصر على المواقف اعتبر شمعون انهم يسعون مع العديد من الاطراف في سبيل الدفع لانهاء التحقيقات في هذا الملف وفق المسار الذي رسمه القاضي وهم قاموا بعدة لقاءات لتوحيد الجهود مع “حزب الكتائب اللبنانية” حيث كان هناك تلاقي في العديد من النقاط وكذلك الامر مع المجموعات السيادية للثورة و”لقاء سيدة الجبل” “الكتلة الوطنية ” وبالطبع تحرك بكركي وهم بانتظار التجاوب من الاحزاب الاخرى لاسيما “القوات اللبنانية” على ان تكون هناك خطوات عملية تسهم في الضغط لرفع الحصانات لاستكمال التحقيق ومعرفة حقيقة هذا الانفجار من خلال عريضة يوقعها عدد من النواب لتقديم طعن في موضوع رفض رفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم.

في الموضوع الحكومي اعتبر شمعون ان اعتذار الحريري كان متوقعا لافتا الى ان التحركات التي حصلت في الشارع عقب الاعتذار هو امر طبيعي مع تحليق الدولار الذي قد يصل الى مستويات اعلى مشيرا الى ان الامور متجهة الى التصعيد واضطرابات امنية لذا من الضرورة ان تكون القوى الامنية على جهوزية تامة لضبط الوضع الذي قد يذهب الى التفلت لاسيما وان الوضع الحكومي سيعيش حالة مد وجزر على مدى شهرين لافتاً الى انهم كحزب يطالبون بحكومة اقطاب تأتي من رحم المعارضة ويكون على رأس اولوياتها تنفيذ مطالب المجتمع الدولي لاعادة انعاش الاقتصادي اللبناني واخراج لبنان وشعبه من “جهنم” التي يعيشها.

وتابع شمعون ان الانهيار الاقتصادي حصل والتدهور المعيشي بات ملموسا لافتا الى ان المساعدات التي يقدمها المغتربون لاقاربهم واهاليهم هي التي تسمح لهم بالاستمرار بالحد الادنى الا انها لن تسهم في انقاذ الاقتصاد بل لتلبية الحاجات الاساسية .