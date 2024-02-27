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رئيس رابطة أصحاب محطات لصوت بيروت: لا أزمة محروقات في المدى المنظور

منذ 50 دقيقة
طوابير البنزين في لبنان بسبب أزمة وقود حادة

طوابير البنزين في لبنان بسبب أزمة وقود حادة

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أميمة شمس الدين
بعد تداول معلومات عن أزمة محروقات تلوح في الأفق وتهافت المواطنين على محطات المحروقات تخوفاً من انقطاع مادتي البنزين و المازوت؛ طمأن رئيس رابطة أصحاب محطات الطاقة في لبنان جوزف الطويل في اتصال مع صوت بيروت أنترناشونال، أن لا أزمة محروقات في المدى المنظور أقله لمدة ١٥ أو ٢٠ يوماً.

ودعا الطويل المواطنين لعدم التهافت على المحطات، مؤكداً انه لا داعي لتخزين المحروقات.

وأكد الطويل أن الشركات المستوردة للنفط تقوم بتوزيع المحروقات على المحطات التي مازال لديها مخزون يكفي لفترة طويلة في المستقبل.

ولفت إلى أن جدول أسعار المحروقات لم يصدر اليوم عن وزارة الطاقة بسبب إضراب الموظفين متمنياً أن تتم حلحلة الأمور في القريب العاجل و أن يصدر الجدول يوم الجمعة المقبل.

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