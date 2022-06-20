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رئيس رابطة مخاتير القيطع ناشد مولوي: هذا يضر بجميع المواطنين

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2022 7:19 مساءً
جرد القيطع

جرد القيطع

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ناشد رئيس “رابطة مخاتير وسط وساحل القيطع” مختار ​ببنين​ محمد طالب، وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، “النّظر في موضوع إضراب الموظّفين والشّلل الحاصل في قلم نفوس ​العبدة​، الّذي يعود بالضّرر على جميع المواطنين وأهالي المنطقة، الّذين توقّفت جميع معاملتهم لا سيّما إخراجات القيد”.

ولفت في بيان، إلى “أنّنا نعلم حجم معاناة الموظّفين في هذه الأزمة، لكن بتنا أمام وضع صعب، وعلينا أن نضحّي ولو بالحدّ الأدنى لأن نستمر”، داعيًا إلى “حلّ معيّن ولو بتكليف موظّف واحد، للقيام بالمهام حتّى تيسير أمور النّاس”.

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