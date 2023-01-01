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رئيس ‏مجلس إدارة الـ"MEA": نحتاج لمعالجة جذرية لمسألة الرصاص الطائش

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت

رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت

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أكد محمد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط “الميدل إيست”، أن مسألة الرصاص الطائش تحتاج إلى معالجة جذرية وتطبيق القانون على مطلقي النار.

وأضاف الحوت في لقاء مع الجديد‏: بالنسبة لقضية الحمام والطيور المحيطة بالمطار والتي تشكل خطراً على الملاحة نحن بانتظار أن يحرك وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الملف.

مشيراً إلى أن الحل إما عبر القوى الأمنية أو بأن يسمح لنا بجلب صيادين.​

وكانت قوى الأمن الداخلي قد اكد في وقت سابق أنه وبسبب حوادث ​إطلاق النار​ العشوائي المتخلّفة وغير الحضارية في الهواء فقد أصيب 3 أشخاص واصابتهم طفيفة، وذلك في منطقة برج ابي حيدر – بيروت، ومحلتي الضم والفرز والزاهرية ضمن مدينة طرابلس، كما أصيبت طائرتان خلال تواجدهما على مدرّجات مطار رفيق الحريري الدّولي.

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