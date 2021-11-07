رئيس مجلس العمل اللبناني في ابو ظبي: اي الية لاصلاح الموقف ككل لم تتخذ من الجانب اللبناني

عبّر رئيس مجلس العمل اللبناني في ابو ظبي سفيان الصالح عن امتعاض اللبنانيين في دول الخليج مما آلت اليه علاقات لبنان مع الدول العربية.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود: “طفح الكيل من نهج متكرر”، مضيفا: “أصل المشكلة ان البعض اخذ لبنان الى محاور تتعارض مع فحوى الدستور الذي يقول إن لبنان بلدا عربيا… الدول العربية وقفت الى جانب لبنان”.

ولفت الى ان “اجراءات الدول العربية اتت بعد المؤتمر الصحافي لوزير الاعلام جورج قرداحي لا بعد خروج تصريحاته الى الاعلام”.

واشار الى ان “غالبية الدول الخليجية اتخذت اجراءات بحق سفراء لبنان لديها باستثناء الامارات”، قائلا: “دولة الامارات منفتحة جدا ولديها احترام كبير للجالية اللبنانية ونحن كجالية كنّا اوّل من اصدر بيانات استنكار ورفض لهذه المواقف ودولة الامارات ميّزت بين لبنان الذي في الامارات وبين لبنان الرسمي وهي طمأنت لبنانيي الامارات”.

واعتبر أن اي الية لاصلاح الموقف ككل لم تتخذ من الجانب اللبناني.

واضاف: “نريد من الدولة اللبنانية ان تعود الى مقدمة الدستور وتعود لتتخذ المواقف التي تعبّر عن الوفاء فدول الخليج لطالما وقفت الى جانب لبنان “.