الأربعاء 20 محرم 1447 ﻫ - 16 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس مجلس الوزراء يتحرّك لمعالجة الروائح الكريهة في محيط مطار بيروت: تشدّد في الرقابة على المزارع والمسالخ

14 - يوليو - 2025
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"

A A A
طباعة المقال

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة نهار الجمعة، وبناءً على الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أواخر حزيران في السراي الحكومي، والذي خُصّص لمعالجة أزمة الروائح الكريهة المنبعثة في محيط مطار بيروت الدولي والشويفات والمناطق المجاورة، الطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية، إضافةً إلى مجلس الإنماء والإعمار، كلّ ضمن صلاحياته، التشدّد في تطبيق الشروط الصحية والبيئية الكفيلة بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة في جميع المزارع والمسالخ.

ويُشار إلى أنّ هذه الانبعاثات، رغم الجهود المبذولة لتحسين الطرق وتأهيل المنطقة المحيطة بالمطار، لا تزال تشكّل عائقًا أمام إبراز نتائج تلك التحسينات، وتؤثّر سلبًا على صورة العاصمة وصحة المواطنين، ما يستدعي معالجتها من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق معايير السلامة والصحة العامة بصرامة.

    المزيد من أخبار لبنان

    التقدمي الإشتراكي
    "التقدمي" ينفي نصاً منسوباً إلى وليد جنبلاط!
    عناصر حزب الله في الجنوب
    بيئة الحزب في الجنوب تغلي بعد 8 أشهر على الحرب.. أين التعويضات؟
    السفير المصري في لبنان علاء موسى
    السفير المصري: ندعم قرار الدولة بحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
    الخطوط الجوية التركية
    هل علّقت تركيا جميع الرحلات الجوية إلى إيران والأردن والعراق؟
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!