رئيس مصلحة تسجيل السيارات لصوت الناس: نحن في حوار لفتح المصلحة ليوم واحد في الاسبوع

دعا رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور الى الذهاب باتجاه وسائل اعتراض وضغط اخرى غير الاضراب المفتوح الذي يؤثّر على المواطن، مشددا على احقّية مطالب موظفي القطاع العام.

وقال عبد الغفور في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “نحن كمصلحة تسجيل السيارات بين مطرقة حقوق الموظفين المحقة وسدّان صرخات المواطنين اليومية”.

وتابع: “المواطنون يطالبوننا بفتح المصلحة لتسجيل السيارات ودفاتر السوق وغيره لتسيير وقوننة امورهم وبالوقت نفسه الموظف اليوم راتبه 2$ في اليوم ويدفع من جيبه ليصل الى الوظيفة “.

واردف: “انا مع الحضور في الاسبوع على الاقل يوما واحدا الى مراكز عملنا “كتنفيسة للمواطن” وبامكانياتنا المتواضعة جدا يمكننا العمل يوم او اثنين فقط في الاسبوع “.

وشدد على ان لدى الموظف حقوق وعلى الدولة واجبات، مشيرا الى ان “كلّ ما نراه حتى اليوم حلول ترقيعية لا ترقى الى مستوى الازمة “.

وقال: “للذهاب الى احتجاجات من نوع آخر بدلا من الاضراب فالموظفون كلهم موجوعون “.

وتابع: “الاضراب المفتوح في غير اوانه لأن المواطن لا ذنب له “.

وردا على سؤال حول تسيير المرفق من دون موازنة مرصودة، اجاب: “نتكل على الايادي البيضاء لجمعيات تقّدم تقديمات في المازوت وغيره للمؤسسات العامة والّا كنّا لنقفل ابوابنا منذ زمن بعيد “.

وعمّا اذا كانت المصلحة ستفتح ابوابها، قال: “نحن في مصلحة تسجيل السيارات لا زلنا متضمانين مع الاضراب المفتوح ولكننا في حوار لفتح المصلحة ليوم واحد في الاسبوع”.

وفي الختام حذّر من تفليس المؤسسات العامة والقطاع العام في لبنان بهدف الخصخصة.